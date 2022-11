Für den Dienstag zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt gemäss den vorbörslichen Indikationen ein wenig veränderter Auftakt ab. Die Vorgaben aus Übersee liefern nur bedingte Orientierungshilfe. So haben sich die US-Indizes an der Wall Street am Montag nach einem volatilen Verlauf am Ende mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. In Asien wiederum finden die Börsen am Dienstag keine einheitliche Richtung.

22.11.2022 08:45