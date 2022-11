Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seinen vorsichtigen Kurs der vergangenen Tage fortsetzen. Die vorbörslichen Indikationen lassen für den SMI aktuell eine nahezu unveränderte Eröffnung erwarten. Dabei sind die Vorgaben der Börsen aus Übersee grösstenteils freundlich. In den USA hat die Wall Street zur Wochenmitte im Plus geschlossen und auch in Asien überwiegen die Kursgewinne am Donnerstagmorgen.

24.11.2022 08:45