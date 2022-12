Die Stimmung an den Aktienmärkten dürfte sich auch zum Wochenschluss nicht merklich aufhellen. So deuten die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt auf eine kaum veränderte Eröffnung hin. Am Vortag war der Leitindex SMI wegen Zinssorgen stark unter Druck gekommen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen eher für weitere Abgaben. So hat die Wall Street am Donnerstag nicht zuletzt wegen schwacher Detailhandelsumsätze klar im Minus geschlossen und auch in Asien überwiegen zum Wochenschluss die negativen Vorzeichen.

16.12.2022 08:45