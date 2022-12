Am Mittwochabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte noch mit den Worten, die Zeit für kleinere Zinsschritte könnte im Dezember gekommen sein, in Kauflaune versetzt. Am Markt war darauf vermehrt vom Beginn eines Weihnachtsrallys die Rede. Doch nun ist die Euphorie verflogen und es mehren sich die mahnenden Stimmen. Dass das Fed den Fuss ein wenig von der Bremse nehmen könnte, sei zum Teil erwartet worden und daher nun in den Kursen eingepreist. Zudem hätten die Aktienbörsen in den vergangenen zwei Monaten eine beeindruckende Erholung hingelegt, sagte ein Händler. Die Analysten der Credit Suisse raten bezüglich Aktien denn auch zu Vorsicht. Die Profitabilität sei für die Unternehmen in Zeiten der Konjunkturabschwächung eine Herausforderung. Dies könnte auch 2023 zu Gegenwind und Volatilität führen.