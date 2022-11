Der Vontobel-Experte gibt sich in einem Kommentar zudem "verblüfft" über die massiven Abflüsse von Kundenvermögen im "Wealth Management"-Geschäft. In nur gerade sechs Wochen seien rund 10 Prozent der verwalteten Vermögen abgeflossen, erinnert er. Die Bank müsse nun dringend die Abflüsse in ihrem Kerngeschäft stoppen. Die tiefere Basis an verwalteten Vermögen werde ab dem kommenden Jahr auch auf die Erträge drücken.