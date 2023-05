Die am Morgen vorgelegten Zahlen wiesen nur sehr beschränkt darauf hin, dass Bär den Marktanteil in der Folge der Turbulenzen um die CS ausweiten konnte, meinte derweil Kian Abouhossein von JPMorgan. Dass die Privatbank als Gewinnerin der Krise hervorgehen könne, lasse sich aus den Zahlen zumindest nicht ablesen. Immerhin hätten sich die Zuflüsse zuletzt offenbar wieder beschleunigt, so der Analyst: Mittelfristig dürften zudem die neuen Kundenberater für Zuflüsse sorgen.