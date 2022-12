Steigende Mieten gab es zudem auch in Schwyz (+3,2%) und in Graubünden (+1,6%). Gesunken sind die Angebotsmieten am stärksten im Wallis (-1,1%) und in Nidwalden (-0,9%). Zudem sanken die Mieteten für ausgeschriebene Wohnungen im Monatsvergleich auch in Obwalden, Uri, Zürich, im Tessin, in der Waadt und in Schaffhausen. Über die ganze Schweiz hinweg legten die Mieten um 0,3 Prozent zu. Der Wert des Homegate-Mietindex steht damit nun bei 119,4 Punkten.