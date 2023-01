Sie kündigte an, ihre grossvolumigen Anleihekäufe fortzusetzen und bei Bedarf flexibel zu erhöhen. Erst einmal will die Notenbank bei ihrer Strategie der Renditekurven-Kontrolle bleben. Gemäss den aktualisierten BoJ-Prognosen gehen die Währungshüter immer noch nicht davon aus, dass die Inflation in den kommenden Jahren nachhaltig über 2 Prozent liegen wird.