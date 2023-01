Wegen dem warmen Wetter ist die Wintersaison 2022/23 in den hiesigen Skigebieten nicht richtig in die Gänge gekommen. So lag die Zahl der Ersteintritte laut dem Branchenverband Seilbahnen Schweiz bis Ende Dezember um 11 Prozent unterhalb des Fünf-Jahres-Durchschnitts.

04.01.2023 12:32