Die Ökonomen des Bundes erwarten 2023 eine deutliche Abkühlung der hiesigen Wirtschaft. Konkret prognostizieren sie ein Plus beim realen Bruttoinlandprodukt (BIP) von lediglich noch 0,7 Prozent nach 2,1 Prozent in diesem Jahr, wie sie am Dienstag mitteilten.

13.12.2022 09:00