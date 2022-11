Der am Mittwoch veröffentlichte CS-CFA-Society-Switzerland-Indikator, der die Erwartungen von Analysten für den Gang der Wirtschaft in den nächsten sechs Monaten misst, ist im Berichtsmonat weiter in den negativen Bereich gefallen und zwar von -53,1 auf nun -57,5 Zähler. Unverändert erwarten zwei Drittel der Befragten eine Eintrübung der Konjunkturlage im kommenden halben Jahr.