(neu: Weitere Details.) - Die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben ein neuntes Paket mit Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel billigte der Ausschuss der ständigen Vertreter am Donnerstagabend einstimmig Pläne, die unter anderem neue Strafmassnahmen gegen russische Banken und zusätzliche Handelsbeschränkungen vorsehen. Das teilte Tschechien als amtierender EU-Ratsvorsitzender auf Twitter mit. Russland führt seit Ende Februar einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.

15.12.2022 22:09