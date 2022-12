Landesweit kamen bei dem Wintersturm nach Angaben von US-Medien deutlich mehr als 40 Menschen ums Leben. Rettungskräfte und Behördenvertreter rechneten mit einer weiter steigenden Zahl an Opfern. Am Samstag hätten Rettungskräfte per Telefon bei der Geburt eines Kindes geholfen, schrieb die "New York Times". In hunderten Fällen sei die Rettung von Menschen in Not gelungen.