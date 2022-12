Wegen der Winterkälte hat der Gasverbrauch in Deutschland in der vergangenen Woche erneut das erklärte Sparziel von 20 Prozent deutlich verfehlt. Wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag in ihrem Gaslagebericht mitteilte, lag der Verbrauch von Haushalten und Industrie in der Kalenderwoche 49 nur noch 5,2 Prozent unter dem Wochenmittel der vier Jahre zuvor. Temperaturbereinigt habe der Verbrauch in der 48. und 49. Kalenderwoche nur noch 12 Prozent unter dem Referenzwert der letzten vier Jahre gelegen. Der Verbrauch liege damit im kritischen Bereich. Auch für die laufende Woche rechnet die Behörde mit einem deutlichen Mehrverbrauch.

15.12.2022 13:54