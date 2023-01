Es sei gerade in den letzten Wochen bei Mehrfamilienhäusern eine rückläufige Zahlungsbereitschaft zu erkennen, schrieb das Immobilienberatungsunternehmen IAZI in einer Studie vom Donnerstagabend. Damit sei der Zenit in diesem Segment wohl überschritten. In geringem Mass treffe dies auch auf den Handel mit Stockwerkeigentum zu.