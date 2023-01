Derzeit machten sich viele Akteure mit den neuen Rahmenbedingungen vertraut, heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Mit dem absehbaren Ende der Zinserhöhungen könne auch die Orientierungsphase vieler Anleger enden und wieder mehr Kapital in die Assetklasse Immobilien zurückkehren. Allerdings dürften sich künftig ohne nachweisbare Investitionen, Mieterhöhungen oder Kostensenkungen kaum noch Wertsteigerungen wie in der Vergangenheit rechtfertigen lassen.