Konkret stieg die Zahl der Logiernächte im Vergleich zum September 2021 um 14,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Insgesamt zählte das BFS 3,8 Millionen Logiernächte. In der Zeit von Januar bis September wurden total 29,7 Millionen Logiernächte verzeichnet, ein Plus von 31,3 Prozent im Vorjahresvergleich.