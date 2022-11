Zudem sind ältere Personen eher in Wertschriften investiert als jüngere, wie aus der Studie weiter hervorgeht. So gehört denn auch der archetypische Schweizer Anleger der sogenannten Babyboomer-Generation an, ist also zwischen 1948 und 1964 geboren. Er hat tendenziell einen Hochschulabschluss oder eine höhere Berufsbildung und verfügt über ein monatliches Haushaltseinkommen von mehr als 7000 Franken im Monat und ein Vermögen von über 100'000 Franken.