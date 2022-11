Die konjunkturellen Aussichten in den USA haben sich im Oktober weiter eingetrübt. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren fiel gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, wie das private Forschungsinstitut Conference Board am Freitag in Washington mitteilte. Es ist bereits der achte Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rücksetzer um lediglich 0,4 Prozent gerechnet.

18.11.2022 16:41