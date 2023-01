Von Schliessungen wegen Schneemangels sind kleinere Skigebiete in den unteren und mittleren Höhenlagen unter 1500 Metern über Meer betroffen, insbesondere der Arc Jurassien und Bahnen in den Voralpen, wie es bei Seilbahnen Schweiz am Donnerstag auf Anfrage hiess. Der verband bleibt dennoch zuversichtlich, der Saisonbeginn sei noch nicht lange her und der Winter dauere noch an.