Der Turbolader-Hersteller Accelleron bestätigt seine ambitiösen Wachstumsziele. "Wir gehen davon aus, dass unser Markt in den nächsten fünf bis sieben Jahren um ein bis zwei Prozent im Jahr wächst. Wir wollen doppelt so schnell wachsen", sagte Daniel Bischofberger, CEO des von ABB abgespaltenen und seit Oktober an der Schweizer Börse kotierten Unternehmens, in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (online).

09.12.2022 14:55