Nach seiner Nominierung für die Weltbank-Spitze ist der frühere Vorstandschef von Mastercard, Ajay Banga, der einzige Kandidat für den Chefposten. Gemäss den üblichen Verfahren werden die Exekutivdirektoren ein formelles Gespräch mit dem Kandidaten in der US-Hauptstadt Washington führen, teilte die Weltbank am Donnerstag mit. Das Auswahlverfahren werde zu "gegebener Zeit" abgeschlossen. Die Frist für die Einreichung von Nominierungen war am Mittwochabend (Ortszeit) abgelaufen. Banga war der Weltbank zufolge der einzige Kandidat, der für den Spitzenposten nominiert wurde. Seine Berufung dürfte damit nur noch Formsache sein.

30.03.2023 22:28