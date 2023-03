Die Arbeitslosenquote ist im Februar in der Schweiz auf 2,1 Prozent von 2,2 Prozent im Januar leicht gesunken. Saisonbereinigt liegt die Quote mit 1,9 Prozent weiterhin unter 2 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte.

07.03.2023 07:45