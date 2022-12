Gründe für den aktuellen Anstieg war die Witterung, wie Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, an einer Telefonkonferenz sagte. So habe im Baugewerbe die Zahl der Arbeitslosen um rund 1200 und in der Gastronomie um knapp 1000 zugenommen. Zürcher sprach aber von einem "sehr moderaten Anstieg", welcher deutlich unter seinen Erwartungen gelegen habe.