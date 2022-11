Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz liegt weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. Im Oktober ist die Arbeitslosenquote den zweiten Monat in Folge unter der Schwelle von 2 Prozent verblieben. Lässt man den Blick mehr als einen Monat zurückschweifen, so lag die Quote letztmals vor über zwanzig Jahren auf einem derart tiefen Wert.

07.11.2022 08:12