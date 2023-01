(Ausführliche Fassung) - BMW hat im vergangenen Jahr rund 2,4 Millionen Autos verkauft - annähernd 100 000 Fahrzeuge weniger als im Vorjahr. Der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge sei aber mehr als verdoppelt worden, teilte der Autobauer am Mittwoch in München mit. Somit erreichte der Anteil vollelektrischer BMWs und Minis am Gesamtverkauf annähernd 10 Prozent. Ziel für das laufende Jahr sei ein Anteil von 15 Prozent, teilte BMW mit.

04.01.2023 12:25