Die Gewerkschaft GMB rief ihre Mitglieder auf, am Mittwoch ihre Arbeit am Abfertigungszentrum in Coventry niederzulegen - weitere Standorte könnten folgen. Die Beschäftigten fordern höhere Löhne, da ein Angebot von Amazon von vergangenem Sommer ihrer Darstellung nach lediglich eine Erhöhung von 50 Pence (rund 0,57 Franken) pro Stunde darstellt.