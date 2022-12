Genutzt werden soll das geplante Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel an der Nordsee. Hierfür hatte Ineos bereits im Sommer einen Vertrag für Regasifizierungskapazitäten unterschrieben. Firmenangaben zufolge werden beide Vereinbarungen "die dringend benötigte Versorgungssicherheit für Europa gewährleisten". Mit dem importierten Gas will Ineos den eigenen Bedarf und den seiner Kunden decken.