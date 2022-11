Beim Technologieunternehmen Comet kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. So wird Michael Kammerer, derzeit noch Leiter der Division Plasma Control Technologies, das Unternehmen nach 15 Jahren per Ende 2022 verlassen, um in den Ruhestand zu gehen, wie Comet am Mittwoch mitteilte.

23.11.2022 07:13