CS-Präsident Axel Lehmann versicherte derweil am Donnerstag an einer Bankenkonferenz der "Financial Times", dass die massiven Kundenabflüsse teilweise wieder gedreht hätten, wie Reuters berichtete. Die Bank habe einen "Sturm" im Retail- und teilweise im Vermögensverwaltungsgeschäft erlebt - vor allem in Asien, wo man für zwei bis drei Wochen massive Abflüsse gesehen habe, so der Präsident. "Seither ist das abgeflacht und hat teilweise gedreht", wurde er von Reuters zitiert.