Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann zeigte sich am Mittwoch in einer Videobotschaft an die Aktionäre dennoch betont zuversichtlich. Das Abstimmungsergebnis der ausserordentlichen Generalversammlung bestätige das Vertrauen in die im Oktober vorgestellte Strategie, erklärte er. Die Bank habe in den letzten Wochen auch Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie gemacht, gab er sich überzeugt.