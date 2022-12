Auch beim Autonomen Fahren gebe es sowohl von den Insassen als auch von anderen Verkehrsteilnehmern ein grosses Interesse daran, dass die Technologien abgenommen und geprüft sind, sagte Reese. "Es gibt einen erheblichen Anspruch aus der Gesellschaft, dass diese Produkte sicher sind". Andererseits sollen Unternehmen dabei unterstützt werden, ihre Produkte schneller zur Marktreife zu bringen. Aktuelle Regulatorik sei oft noch nicht spezifisch auf KI ausgerichtet. Dies mahnte auch Galal an. "Die notwendigen Regulierungen als Grundlage für Prüfungen und Zertifizierungen müssen mit der rasanten Entwicklung im KI-Sektor Schritt halten", forderte er. Nur so lasse sich die Sicherheit der Nutzer gewährleisten und Vertrauen in KI auf- und ausbauen./dhu/DP/men