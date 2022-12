Insgesamt sei der Bahnbetrieb rund um die Feiertage "stabil und weitgehend reibungslos" verlaufen, hiess es. Die Deutsche Bahn stand zuletzt in der Kritik, weil in den vergangenen Monaten stets weniger als 65 Prozent der Fernzüge ohne grössere Verzögerungen ans Ziel kam. Als verspätet geht ein Zug in die Statistik ein, wenn er mit mehr als sechs Minuten Verzögerung ankommt.