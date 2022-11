Angesichts der Gaskrise empfiehlt die Bundesnetzagentur den zügigen Bau weiterer Speicher in Deutschland. Nach den 70er Jahren habe der Westen strategische Ölreserven aufgebaut, sagte Behördenchef Klaus Müller dem "Spiegel" in einem am Freitag veröffentlichten Interview.

04.11.2022 10:21