Die meisten Autokäufer haben sich im abgelaufenen Jahr für Wagen in Grau/Silber, Schwarz oder Weiss entschieden. Wie der Verband der Automobilindustrie am Dienstag mitteilte, trugen 77,3 Prozent der neuzugelassenen Wagen zwischen Januar und November eine dieser Farben. Im vergangenen Jahr lag der Anteil bei 75,9 Prozent. Fast jedes dritte Auto gehörte zur Kategorie Grau, der auch die Farbe Silber zugeordnet wird. Grau/Silber liegt dem VDA zufolge seit 2015 an der Spitze der Rangliste. Der Verband bezieht sich bei seiner Auswertung auf Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts.

27.12.2022 10:40