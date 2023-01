(Extra) - Der Milchverarbeiter Emmi spürt die schlechte Konsumentenstimmung in europäischen Ländern beim Käseverkauf. Weil die Menschen in den zum Europa-Geschäft gehörenden Ländern - das sind Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Grossbritannien und Österreich - in der momentanen wirtschaftlichen Situation auf die Sparbremse drücken, hat Emmi 2022 dort weniger Spezialitätenkäse verkauft.

25.01.2023 09:10