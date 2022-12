Ein Grund dafür: In den vergangenen zehn Jahren wurden in den Detailhandelsberufen immer weniger neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Seit 2021 übersteigt die Anzahl an unbesetzten Ausbildungsstellen die der unversorgten Bewerber. "Dieser Wendepunkt gefährdet langfristig die Fachkräftesicherung im Detailhandel und lässt vermuten, dass sich der Fachkräftemangel in Detailhandelsberufen zukünftig weiter verschärft", prognostizierten die Verfasser der Studie./rea/DP/he