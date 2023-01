Nach einem ersten Quartal, das noch von der Corona-Pandemie geprägt war, habe sich das Passagieraufkommen im Verlauf des Jahres deutlich erholt, teilte der Flughafen Zürich am Donnerstag mit. So seien die Passagierzahlen im ersten Halbjahr innert kurzer Zeit von teilweise 15'000 auf bis zu 90'000 Reisende an Spitzentagen angestiegen.