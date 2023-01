Der globale ESG-Trend spiegelte sich derweil auch in den an der SIX gelisteten nachhaltigen Anleihen wieder. Dass deren Zahl 2022 die 100-er Marke überschritten hat, zeige die wachsende Bedeutung nachhaltiger Finanzierung, so die Mitteilung. Diese Anleihen sind zu einem Nominalvolumen von 28 Milliarden Franken an der SIX handelbar.