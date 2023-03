Das Geschäftsvolumen der Helvetia-Gruppe ging um 1,1 Prozent auf 11,10 Milliarden Franken zurück, während in Franken allerdings ein Rückgang um 2,2 Prozent resultierte. Wachstumstreiber war das Nicht-Lebensgeschäft, das währungsbereinigt um 9,4 Prozent zulegte. Helvetia habe dabei in allen Segmenten breit abgestützt zugelegt, in fast allen Ländern sei das Wachstum über dem Markt ausgefallen.