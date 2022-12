Maria Teresa Rangheri, Valentin Pitarque und Cyril Ranque wurden zudem neu in den Verwaltungsrat gewählt, wie es in einer Meldung vom Mittwoch heisst. Von der Wahl in den Verwaltungsrat zurückgezogen hat sich indes Paolo Quaini. Als Grund für den Rückzug wird "berufliche Unvereinbarkeit" genannt. Zudem stimmten die Aktionäre den Rücktritten des ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Laurent Foata sowie der ehemaligen Verwaltungsratsmitglieder Paola Garzoni, Javier Pérez-Tenessa und Roberto Italia zu.