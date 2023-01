Die Lufthansa und das italienische Finanzministerium haben eine Absichtserklärung für den Einstieg des deutschen Konzerns bei der Fluglinie Ita Airways unterschrieben. Damit kommt die Lufthansa der geplanten Übernahme des Alitalia-Nachfolgers näher. Mit der Erklärung werden exklusive Verhandlungen zwischen dem Staat als aktuellem Alleineigner von Ita und dem Frankfurter Unternehmen eingeleitet, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Weitere Details werden nicht veröffentlicht, wie es ausserdem hiess. Die Lufthansa will zunächst eine Minderheit an der Airline übernehmen mit dem Ziel, später die gesamte Ita in ihren Besitz zu bringen./msw/DP/ngu

27.01.2023 16:38