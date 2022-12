In Frankreich ist für Dienstag die erste Anhörung im Fall der mit E. Coli-Bakterien verseuchten Pizzen der Nestlé-Tochter Buitoni angesetzt. Vor dem Zivilrichter in Nanterre soll an einer Orientierungssitzung der Zeitplan des Verfahrens festgelegt werden, wie das Generalsekretariat des Gerichts am Montag gegenüber AWP Informationen des Anwalts Pierre Debuisson bestätigte.

05.12.2022 16:13