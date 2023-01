Im Rahmen der bereits im letzten Jahr angekündigten Reorganisation stehen bei Novartis in Frankreich 400 Stellen auf dem Spiel. Laut einer Mitteilung von Novartis France an die Personalvertretungen vom Mittwoch erwägt der Konzern derzeit, in Frankreich Arbeitsplätze in dieser Grössenordnung zu streichen.

11.01.2023 17:15