Die Credit Suisse will leitende Angestellten offenbar erneut mit Bonus-Vorabzahlungen in Bar an sich binden. Diese wären anteilig zurückzubezahlen, falls die Mitarbeitenden die Bank innerhalb von drei Jahren verlassen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf ein internes Memo der Credit Suisse.

18.01.2023 18:56