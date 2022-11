Was auffällt: Im Gegensatz zum Vorjahr zückten die Kunden wieder vermehrt in den Läden ihre Kreditkarten. Die Zahlungen am "Point of Sale" haben sich im Vergleich zum Vorjahr, als wegen Corona in den meisten Innenräumen noch eine Zertifikatspflicht herrschte, fast verdoppelt. Ganz anders das Bild bei den Kreditkartenzahlungen im E-Commerce: Hier sind die Ausgaben im Vergleich zu 2021 um rund einen Viertel zurückgegangen.