Roche sei in allen Ländern, in denen es tätig sei, im regelmässigen Austausch mit Behörden und lokalen Partnern. "Wir setzen uns laufend dafür ein, dass Patientinnen und Patienten in Kasachstan Zugang zu unseren innovativen Medikamenten und Diagnostika haben. In diesem Zusammenhang ist der Vertragsabschluss zu verstehen", so ein Sprecher.