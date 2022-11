Der Pharmakonzern Roche hat für einen Test zum Nachweis des Affenpockenvirus in den USA eine Notfall-Zulassung erhalten. Sie gelte für einen qualitativen Nachweis von DNA aus dem Affenpockenvirus in Abstrichen von menschlichen Läsionen von Personen, bei denen eine Infektion mit dem Affenpockenvirus durch den behandelnden Arzt vermutet werde, teilte die FDA am Dienstagabend mit.

15.11.2022 21:35