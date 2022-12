Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. hat 39,794 Millionen GDRs zu einem Angebotspreis von 18,05 US-Dollar pro GDR platziert, wie die SIX am Mittwoch mitteilte. Dabei entspricht ein GDR zehn A-Aktien des Unternehmens. Die A-Aktien des Unternehmens sind an der Börse Shenzhen kotiert. Das Chemieunternehmen hat laut den Angaben mit dem GDR-Angebot einen Bruttoerlös von 718,3 Millionen Dollar erzielt.