Die Schweizerischen Nationalbank (SNB) hat Angelo Ranaldo zur Wahl in den Bankrat nominiert. Der Bankrat habe an seiner am (heutigen) Freitag durchgeführten Sitzung beschlossen, ihn der kommenden Generalversammlung vom 28. April für diesen Posten zur Wahl vorzuschlagen, teilte die SNB mit.

16.12.2022 18:54